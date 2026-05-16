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Urlauberjet Richtung München muss in Belgrad landen: Das ist der Grund

Ein Flug der Air Cairo aus dem ägyptischen Ferienort Hurghada nach München läuft nicht wie geplant. Die Maschine muss in Belgrad landen.
AZ/dpa |
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Der Nikola Tesla-Flughafen in Belgrad. Eine Maschine der Air Cairo musste auf dem Flug nach München dort ungeplant landen. (Archivbild)
Der Nikola Tesla-Flughafen in Belgrad. Eine Maschine der Air Cairo musste auf dem Flug nach München dort ungeplant landen. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa
München

München - Eine Maschine der Air Cairo hat auf dem Flug nach München einen ungeplanten Zwischenstopp einlegen müssen. Der Flug aus dem Ferienort Hurghada wurde umgeleitet, wie eine Sprecherin des Münchner Flughafens sagte. Nach einer Meldung der serbischen Zeitung "Blic" soll Rauch in der Kabine die Ursache gewesen sein, am Münchner Flughafen war zunächst nichts Näheres bekannt. 

Rauch in der Kabine

Wie viele Menschen in der Maschine saßen, war zunächst unklar. Auf der Webseite des Münchner Flughafens war das Flugzeug am Freitagabend nach wie vor als "verspätet" gemeldet - eigentlich war 15.06 Uhr als Ankunftszeit geplant. Auch die "Bild"-Zeitung berichtete. Hurghada ist eine Urlaubsregion am Roten Meer.

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