Urlauberjet Richtung München muss in Belgrad landen: Das ist der Grund
München - Eine Maschine der Air Cairo hat auf dem Flug nach München einen ungeplanten Zwischenstopp einlegen müssen. Der Flug aus dem Ferienort Hurghada wurde umgeleitet, wie eine Sprecherin des Münchner Flughafens sagte. Nach einer Meldung der serbischen Zeitung "Blic" soll Rauch in der Kabine die Ursache gewesen sein, am Münchner Flughafen war zunächst nichts Näheres bekannt.
Rauch in der Kabine
Wie viele Menschen in der Maschine saßen, war zunächst unklar. Auf der Webseite des Münchner Flughafens war das Flugzeug am Freitagabend nach wie vor als "verspätet" gemeldet - eigentlich war 15.06 Uhr als Ankunftszeit geplant. Auch die "Bild"-Zeitung berichtete. Hurghada ist eine Urlaubsregion am Roten Meer.
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