Unwetterwarnung für Oberbayern und Schwaben

In Südbayern dürfte es mancherorts kurzfristig ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor Unwettern mit schweren Gewittern.

München

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern am Dienstagabend in Südbayern. In Schwaben und Oberbayern könne es bis 19.00 Uhr zu Gewittern der Stufe 3 von 4 kommen, teilten die Meteorologen in einer amtlichen Unwetterwarnung mit. Es bestehe unter anderem Gefahr durch Blitzschlag, herabstürzende Bäume und Äste, rasche Überflutungen von Straßen oder Kellern, Aquaplanung und Hagelschlag, hieß es.