Update

Unwetterwarnung für Bayern: Starkregen und schwere Gewitter

Am Donnerstag drohen in Bayern heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und orkanartigen Böen. Besonders in Schwaben und Oberbayern kann es zu Unwettern kommen – örtlich mit Regenmengen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit.
AZ/dpa |
Auf Teile Bayerns kommen kräftige Gewitter zu. (Archivbild).
Auf Teile Bayerns kommen kräftige Gewitter zu. (Archivbild).
In Bayern wird am Donnerstagabend vor starken Gewittern mit Starkregen bis 30 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde gewarnt. In Südbayern kündigt der DWD Unwetter mit Hagel und vereinzelt sogar orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometer pro Stunde an. Auch vor Hagel von bis zu zwei Zentimetern Größe warnt der DWD,

Der Schwerpunkt der Unwetter liegt den Angaben zufolge in Schwaben. Oberbayern könnte auch betroffen sein.

In München  ziehen am Abend Wolkenfelder bei Temperaturen von 18 bis 23 Grad über die Stadt. Nass wird es voraussichtlich dann in der Nacht, es kommt es zu Regenschauern bei Tiefstwerten von 14 Grad. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 16 und 39 km/h erreichen, so wetter.com.

Wetteraussichten für Bayern: So sieht der Freitag aus

Am Freitag setzt sich das wechselhafte Wetter in Bayern fort: Zunächst sollen sich erneut Schauer und Gewitter verbreiten. Gegen Abend beruhigt sich das Wetter laut DWD von Südwesten her und der Himmel lockert auf. Die Höchstwerte sollen zwischen 16 und 21 Grad liegen. In der Nacht zum Samstag soll es nach einzelnen Schauern aufklaren. Gebietsweise ist mit Nebel zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 4 Grad.

 

 

