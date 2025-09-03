AZ-Plus
Unwetterwarnung für Bayern: Starkregen und schwere Gewitter am Donnerstag

Am Donnerstag drohen in Bayern heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und orkanartigen Böen. Besonders in Schwaben und Oberbayern kann es zu Unwettern kommen – örtlich mit Regenmengen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit.
Auf Teile Bayerns kommen kräftige Gewitter zu. (Archivbild).
Auf Teile Bayerns kommen kräftige Gewitter zu. (Archivbild). © Valentin Gensch/dpa/dpa-tmn
In Bayern ist am Donnerstag mit Starkregen und teils schweren Gewittern zu rechnen. Laut Deutschem Wetterdienst startet der Tag noch mit Sonne und Wolken, ab dem frühen Nachmittag treten jedoch in Franken und Schwaben erste Gewitter auf, die sich anschließend nach Osten ausbreiten.

In der Nacht zu Freitag kann es demnach über mehrere Stunden hinweg Starkregen geben, örtlich mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Zudem sind orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 110 Kilometer pro Stunde sowie Hagel möglich. Der Schwerpunkt der Unwetter liegt den Angaben zufolge in Schwaben. Oberbayern könnte auch betroffen sein.

In Teilen Ober- und Niederbayerns werden noch 25 bis 28 Grad erwartet. Im übrigen Bayern liegen die Höchstwerte eher bei 22 Grad.

