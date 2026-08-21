Unwetter mit Starkregen und Gewitter haben Teile Bayerns getroffen. Keller liefen voll. In Greding wurde der Marktplatz geflutet.

München

Unwetter sind über einige Regionen Bayerns gezogen und haben teils Schäden angerichtet. Vielorts gab es Gewitter mit starkem Regen und kräftigem Wind. Im mittelfränkischen Greding wurde der Markplatz überschwemmt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Innerhalb von 20 Minuten seien rund 40 Liter pro Quadratmeter vom Himmel gekommen, es sei sehr viel Wasser zusammengelaufen, sagte der Kommandant der Feuerwehr in Greding. Weil der Boden so trocken sei, habe er nicht viel Wasser aufnehmen können. Mehrere Keller seien vollgelaufen.

Greding liege tief, deshalb komme es hier leicht zu Überflutungen. Auch auf der Autobahn bei Greding habe es kurzzeitig eine Überschwemmung gegeben, das Wasser sei aber schnell wieder abgelaufen, sagte der Feuerwehr-Kommandant.

Unwetterwarnung für mehrere Regierungsbezirke

Größere Schäden wurden darüber hinaus zunächst nicht bekannt, wie eine Abfrage bei mehreren Polizeipräsidien ergab. In Augsburg sei ein Baum auf einem Friedhof umgefallen, verletzt worden sei niemand, sagte ein Sprecher. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für mehrere Regierungsbezirke eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Am Vorabend war ein Schützenfest in Kronach wegen starker Unwetter zum Teil geräumt worden: Etwa 3.500 Gäste hätten den Außenbereich des Festgeländes am späten Mittwochabend verlassen müssen, berichtete ein Polizeisprecher. In den Bierhallen selbst konnten die Gäste demnach weiterfeiern. Mehrfach musste die Polizei in Oberfranken wegen umgestürzter Bäume und herabfallender Äste ausrücken, es gab mehrere witterungsbedingte Unfälle.