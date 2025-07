Unwetter mit heftigem Starkregen: Hier wird heute in Bayern die Hitze abgelöst

Viele Menschen stöhnen über die Hitze. Erreicht sie in Bayern nun einen neuen Rekord?

Gibt es in Bayern einen neuen Hitzerekord? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hält das für möglich. Auf bis zu 40 Grad und vielleicht ein bisschen darüber könnte das Thermometer bis zum Nachmittag steigen. Ab dem Mittag sind starke Gewitter möglich, zum Teil mit Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Gegen 16 Uhr könnten die Höchsttemperaturen erreicht werden. Kandidaten für einen möglichen Rekord liegen nach Angaben des DWD-Meteorologen Dirk Mewes in Unterfranken und im nördlichen Mittelfranken. Hier erwarten die Meteorologen Werte zwischen 37 und 39 Grad, vereinzelt auch 40 Grad.

Heißester Kandidat: Kitzingen

Als heißester Kandidat gilt Kitzingen. In der Stadt am Main wurde bereits am Dienstag mit 37,8 Grad die bislang höchste Temperatur dieses Jahres gemessen. Der bisherige Rekord lag dem DWD zufolge bei 40,3 Grad am 4. Juli 2015.

Heißester Kandidat für einen Hitzerekord: Kitzingen. (Archivbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Dass dieser Wert überschritten wird, ist nach Angaben des DWD durchaus möglich. Ein Grund: Da es wenig Wolken am Himmel gibt, könne die Sonne derzeit ungehindert auf die Erde einstrahlen. "Das heißt, dass wir uns sicher auf ziemlich hohe Werte einstellen müssen", erklärte Mewes.

Niedrigste Region Bayerns

Dass es vor allem in Unterfranken oft sehr heiß ist, liegt Meteorologen zufolge unter anderem an der Höhe. Das ist die niedrigste Region in Bayern, Kitzingen liegt etwa 200 Meter über dem Meeresspiegel. Zudem ist es in der Region immer viel trockener als im Süden.

Gewitter, Starkregen und Hagel

Von Mittag bis zum späten Abend könnte es dann gewittern, so die Meteorologen. Mancherorts seien auch Unwetter wahrscheinlich, mit heftigem Starkregen bis 40 Liter Niederschlag pro Quadratmeter und Hagel mit bis zu zwei Zentimeter großen Körnern. Von den Gewittern am Mittwoch bleibt Bayern voraussichtlich weitestgehend verschont, nur im Norden und äußersten Südosten des Freistaats kann es vereinzelt dazu kommen.

Spätestens am Donnerstag soll es dann auch in München zu Gewittern kommen, die die lang ersehnte Abkühlung mit sich bringen. Wetter.com verspricht ab Mittag Regen und Gewitter.

Warnung vor Hitzschlag

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) riet zur Vorsicht. "Die aktuellen Wetterbedingungen können zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen, darunter Hitzschlag und Hitzeerschöpfung", sagte der BRK-Landesarzt Florian Meier. Vor allem ältere Menschen, Kinder und chronisch Kranke seien gefährdet.

Das BRK rief dazu auf, aufeinander zu achten und anderen zu helfen, die mit der Hitze nicht zurechtkommen. Ein Hitzschlag könne lebensbedrohlich sein. Symptome könnten Müdigkeit, Krämpfe, Erbrechen, Schwindel und sogar Bewusstlosigkeit sein.

Viel trinken

Der Rat des BRK-Landesarztes Meier: Ausreichend trinken, direkte Sonne meiden und während der heißesten Zeit körperliche Aktivitäten reduzieren. Zudem dürfe man Kinder oder Haustiere niemals ohne Aufsicht im Auto lassen. Und im Zweifel den Notarzt rufen.