Heftiger Unwetter in Bayern - Schützenfest teilweise geräumt

Umgestürzte Bäume, herabfallende Äste: In Oberfranken rücken die Einsatzkräfte mehrfach aus.

Ein Schützenfest ist in Kronach wegen starker Unwetter zum Teil geräumt worden: Etwa 3.500 Gäste hätten den Außenbereich des Festgeländes am späten Mittwochabend verlassen müssen. Das sagte ein Polizeisprecher am Morgen. In den Bierhallen selbst hätten die Gäste demnach weiterfeiern können.

Im Gebiet des Polizeipräsidiums Oberfranken wurden den Angaben zufolge mehr als 20 witterungsbedingte Einsätze gezählt. Dem Polizeisprecher zufolge knickten etwa Äste ab und fielen herab, Bäume stürzten um. Verletzt worden sei nach derzeitigen Erkenntnissen niemand.