Unwetter im Anmarsch: DWD warnt den Süden Bayerns

Im Süden des Freistaats müssen sich die Menschen auf schwere Gewitter gefasst machen. Womit die Meteorologen rechnen.

Der Deutsche Wetterdienst hat für den Süden Bayerns vor schweren Gewittern gewarnt. Die Warnung der Stufe drei von vier für die Regierungsbezirke Oberbayern und Niederbayern gilt bis zum frühen Abend.

Es bestehe Gefahr durch Blitzschlag, umstürzende Bäume, Gerüste, oder herabfallende Äste und Dachziegel, Aquaplaning sowie eine rasche Überflutung von Straßen, Unterführungen und Kellern, hieß vom DWD. Möglich seien auch Erdrutsche und Hagelschlag.