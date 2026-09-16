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Unwetter im Anmarsch: DWD warnt den Süden Bayerns

Im Süden des Freistaats müssen sich die Menschen auf schwere Gewitter gefasst machen. Womit die Meteorologen rechnen.
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Für Oberbayern gab der DWD eine Unwetterwarnung heraus. (Archivbild)
Für Oberbayern gab der DWD eine Unwetterwarnung heraus. (Archivbild) © Alexander Wolf/onw-images/dpa

Der Deutsche Wetterdienst hat für den Süden Bayerns vor schweren Gewittern gewarnt. Die Warnung der Stufe drei von vier für die Regierungsbezirke Oberbayern und Niederbayern gilt bis zum frühen Abend.

Es bestehe Gefahr durch Blitzschlag, umstürzende Bäume, Gerüste, oder herabfallende Äste und Dachziegel, Aquaplaning sowie eine rasche Überflutung von Straßen, Unterführungen und Kellern, hieß vom DWD. Möglich seien auch Erdrutsche und Hagelschlag.

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