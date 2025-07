Unwetter und Überflutungen möglich – Wetterwarnung für die bayerischen Alpen

Schirm und Regenponcho sollten die Menschen in Bayern unbedingt in den kommenden Tagen dabeihaben. Der Deutsche Wetterdienst sagt viel Regen voraus – und Gewitter.

Laut einem Meteorologen wird so viel Regen fallen wie statistisch nur alle zehn Jahre. (Symbolbild)

München - Das Sommerwetter bleibt den Menschen in Bayern verwehrt: Statt mit Sonnenschein muss nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Wochenende mit schweren Unwettern, Starkregenfällen und heftigen Gewittern gerechnet werden. In den Alpen kann es demnach auch stellenweise zu Überflutungen kommen.

"Sehr heftiger" Regen

Ab Samstagmittag werde es im Freistaat sehr heftig regnen, heißt es. Örtlich könnten zwischen 40 und 60 Litern pro Quadratmeter binnen einer Stunde fallen. In den Alpen ist innerhalb von drei Tagen mit 100 bis zu 150 Litern pro Quadratmetern zu rechnen. Solche Regenmengen fallen etwa nur alle zehn Jahre, erklärte ein DWD-Meteorologe.

Im restlichen Bayern wird es am Sonntag schauerartige Regenfälle geben, mit vereinzelten kräftigen Gewittern. Die Temperaturen liegen maximal bei 24 Grad. Auch am Montag setzt sich der Regen fort. Erst ab Dienstag wird mit sonnigen Abschnitten gerechnet.