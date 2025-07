Unwetter-Alarm für Bayern: Blitz, Hagel, Starkregen – und kein Ende in Sicht

Leider heißt es nicht "Pack die Badehose ein" - sondern "Pack den Regenschirm ein": Der Deutsche Wetterdienst kündigt Regen und Gewitter an.

Wenn man rausgeht, sollte man auf alle Fälle einen Regenschirm mitnehmen. Ab dem Mittag soll es in ganz Bayern viele Gewitter geben, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Die Gewitter ziehen ab dem Mittag von Franken nach Südost. Im Südosten Bayerns sind dann auch Unwetter und Starkregen möglich, wie der DWD mitteilte.

Vereinzelt kann es zu Hagel kommen

Es kann vereinzelt hageln. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 25 Grad. An der unteren Donau, bei Passau, wird es am wärmsten, am kühlsten ist es in Mainfranken.

Gegen Abend soll es sich zwar abschwächen und die Nacht ruhiger werden. Doch am Mittwoch geht es nach Angaben der Meteorologen mit Gewittern weiter.