Ein Investor plant in Garmisch-Partenkirchen westlich des Bahnhofs ein besonderes Wohn- und Geschäftshaus. Der Bauausschuss hat sich jüngst damit befasst – das sind die Eckpunkte.

In Garmisch-Partenkirchen soll das Areal an der Olympiastraße 27 – westlich des Bahnhofs – in naher Zukunft bebaut werden. Zugrunde liegt ein kommunaler Bebauungsplan. Der Investor und Projektentwickler Franz Hummel und seine FH-Holding GmbH, der das Gelände gehört, wollen an der Stelle ein Wohn- und Geschäftsgebäude errichten.

Geplant sind Hummel zufolge etwa 45 Wohneinheiten. Im Erdgeschoss soll im südwestlichen Bereich ein Café entstehen, so die Idee. Zudem soll im Erdgeschoss Platz für ein Sportgeschäft sein, sagt er auf AZ-Nachfrage. Die etwa 1000 Quadratmeter im östlichen Teil des Gebäudes sollen "als Mobilitätsfläche" dienen. Gemeint ist zum Beispiel ein Fahrradverleih. Es solle sich hier "alles rund ums Rad" drehen, schildert Hummel.

Geplantes Gebäude westlich des Bahnhofs in Garmisch-Partenkirchen

Jüngst hat er seine Pläne für ein solches Wohn- und Geschäftsgebäude dem Bauausschuss vorgestellt. Dabei ging es um die Frage der Optik. Hintergrund: Es liege ein städtebaulicher Vertrag zugrunde, der unter anderem vorsehe, dass drei Gestaltungsvarianten für das Projekt gezeigt werden, sagt Markus Gehrle-Neff, stellvertretender Leiter des Bauamtes in Garmisch-Partenkirchen, auf Nachfrage der AZ.

So sieht es auf dem Gelände von oben betrachtet aus. Bei der Aufnahme ist auch das Gebäude der Zugspitzbahn zu sehen. © Franz Hummel Projekte

Bauausschuss hat über die Optik des Gebäudes beraten

Der Bauausschuss habe sich für die "Variante 1" entschieden, so Gehrle-Neff. "Dieser Variante zufolge soll das geplante Gebäude eine braune Metallfassade bekommen, die Loggien sind jedoch in Holz ausgekleidet", schildert er. "Im Erdgeschoss ist Fläche für Gewerbe, darüber befinden sich zwei Regel-Geschosse für Wohnungen und obendrüber auf dem Dach zwei Stockwerke ebenfalls fürs Wohnen – allerdings deutlich kleiner", so Gehrle-Neff. Stichwort: "Laternengeschoss."

Bei den anderen beiden vorgestellten Varianten habe es sich um "Lochfassaden mit verputzten Flächen" gehandelt, berichtet der stellvertretende Leiter des Bauamtes zudem – "da hat sich der Bauausschuss dagegen entschieden", sagt er. Denn der Bauausschuss sei der Überzeugung gewesen, der erste Entwurf sei "stimmiger, wertiger und bewusster gestaltet", wie Gehrle-Neff es mit eigenen Worten zusammenfasst – und er fügt hinzu: "Da merkt man, da steckt Liebe drin."

Im Gespräch: das moderne Gebäude mit besonderer Optik

Doch die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Auf Facebook tauschen sich User darüber aus, wie man die Idee für Garmisch-Partenkirchen findet. Dabei geht es auch um die Frage: Passt eine solche Optik in die Marktgemeinde?

Das moderne Gebäude mit dem großen Innenhof entspreche "nicht der typischen Gebäudetypologie des Ortes", räumt Gehrle-Neff auf Nachfrage der AZ ein, "es hat kein Satteldach, sondern eine Dachterrasse, es hat eine Metallfassade und keine geputzte Fassade", zählt er zum Beispiel auf, "und es hat diesen zweigeschossigen Dachaufbau".

Aber, so ist Gehrle-Neff überzeugt: "Der neue Zugspitzbahnhof aus schwerem Glas, daneben die Eissporthalle mit Flachdach – in dieses Areal passt es." Es solle hier ein neuer Ortsteil "mit einem eigenen Charakter entstehen", führt der stellvertretende Bauamtsleiter weiter aus – auch der Tourismus spiele dabei eine Rolle.

Die Luftaufnahme mit der Visualisierung zeigt, wie sich das geplante Wohn- und Geschäftsgebäude auf dem Gelände einfügen würde. © Franz Hummel Projekte

Stellvertretender Bauamtsleiter: Noch liege keine Baugenehmigung vor



Wie geht das Prozedere rund um das geplante Gebäude nun weiter? Noch liege für das Vorhaben keine Baugenehmigung vor, so Gehrle-Neff. "Der Investor hätte gerne noch, dass die Bahnunterführung an der Stelle gekürzt wird, das möchte er mit der Bahn noch regeln und dann den Bauantrag abgeben", sagte er. Ob eine Baugenehmigung erteilt wird, entscheidet schlussendlich die zuständige Untere Bauaufsichtsbehörde.

Gebaut werden soll im "modern-alpinen Stil"

Um den späteren Platz gestalten zu können, sei es wichtig, dass die Bahnunterführung gekürzt werde, so Franz Hummel zur AZ. Dafür brauche es noch eine Genehmigung vonseiten der Bahn. Was die Optik des Gebäudes betrifft, sagt er: "Wir wollen im modern-alpinen Stil bauen." Auch bei der Innenausstattung setze man entsprechend auf Holz, "um eine Wärme reinzubringen", so wie zum Beispiel auch bei den Loggien. Das Atrium solle zudem hübsch begrünt werden.

Auch Mietwohnungen sollen entstehen

Und: Anders als bei dem bekannten Gebäude der Zugspitzbahn "mit seiner schwarzen Fassade", wie Hummel es beschreibt, will man hier mit braunem Metall arbeiten. Brauntöne deshalb, um "eine gewisse Wärme und Lebendigkeit ins Gebäude reinzukriegen", sagt er. "Wir wollen kein 08/15-Blech verwenden, sondern Bleche, die ein Leben haben."



Die geplanten Wohnungen sollen seinen Angaben zufolge nicht verkauft werden. "Wir bleiben Eigentümer des gesamten Objekts", so Hummel. Geplant seien "teilweise Miet- und teilweise Ferienwohnungen", sagt er.