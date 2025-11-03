AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Nach Söder-Besuch: Unis in Bayern und Südafrika wollen enger zusammenrücken

Nach Söder-Besuch: Unis in Bayern und Südafrika wollen enger zusammenrücken

Noch mehr Kooperation bei Forschung und Wissenschaft - das ist ein Ziel von Markus Söders Südafrika-Reise. Speziell in einem Bereich.
az/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist derzeit in Südafrika.
Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist derzeit in Südafrika. © Sven Hoppe/dpa
Stellenbosch

Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Bayern und der südafrikanischen Provinz Westkap wollen künftig noch enger zusammenarbeiten. Geplant sind nicht nur der Austausch von Studenten und Lehrkräften, sondern auch Kooperationen bei Forschungsprojekten, Technologie und Start-ups. Teilweise werden Partnerschaften erneuert, teilweise ganz neu gegründet. Entsprechende Abkommen unterzeichneten Vertreter der beteiligten Einrichtungen nun im Beisein des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) an der Universität Stellenbosch.

Auch und speziell im Bereich Biotechnologie soll es ab sofort eine sehr enge Kooperation Bayern-Westkap geben. Eine entsprechende Initiative wurde ebenfalls von Vertretern aus beiden Ländern unterzeichnet. Beteiligt auf bayerischer Seite sind unter anderem Unis und Hochschulen in München, Nürnberg-Erlangen, Bayreuth, Regensburg und Würzburg.

Am dritten und letzten Tag seiner Südafrika-Reise hat Söder am Dienstag einen Termin beim südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa. Zudem nimmt er an einem Treffen mit den Regierungschefs mehrerer bayerischer Partnerregionen teil. Darunter sind neben der südafrikanischen Provinz Westkap Regionen und Provinzen etwa in China, Brasilien und den USA.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.