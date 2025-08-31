AZ-Plus

Unglück in Ruhpolding: Kletterer stürzt in den Tod

Ein erfahrener Kletterer kommt im Klettergarten Ruhpolding ums Leben. Seine Lebensgefährtin alarmiert die Rettungskräfte - doch die können nicht mehr helfen.
Der Kletterer war offenbar alleine unterwegs und beim Abseilen in den Tod gestürzt. (Symbolbild)
Der Kletterer war offenbar alleine unterwegs und beim Abseilen in den Tod gestürzt. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa
Traunstein

Ein Kletterer aus dem Landkreis Traunstein ist in Ruhpolding tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei ging am Samstagnachmittag ein Anruf seiner Lebensgefährtin ein, die den 58-Jährigen reglos am Wandfuß des Klettergartens gefunden hatte. Rettungskräfte der Bergwacht und der Polizei konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Die Frau hatte sich Sorgen gemacht, nachdem ihr Partner nicht wie vereinbart zurückgekehrt war. Nach bisherigen Erkenntnissen war der erfahrene Kletterer alleine unterwegs und vermutlich beim Abseilen abgestürzt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

