Unglück an Silvester: Mann verliert vier Finger bei Böllerexplosion!

Schreckliches Unglück zum Jahreswechsel: In der Silvesternacht hat sich ein 56-jähriger Mann mit einem Böller vier Finger und Teile seines Daumens weggesprengt.

Bad Reichenhall - Im oberbayerischen Bad Reichenhall (Lkr. Berchtesgadener Land) hat ein 56 Jahre alter Mann bei der Explosion eines Böllers vier Finger sowie Teile seines Daumens verloren.

Der Mann wurde am Silvesterabend in ein Krankenhaus gebracht, wo er intensivmedizinisch betreut wird, wie es von der Polizei am Freitag hieß.

Keine Hinweise auf illegale Böller

Derzeit werde zum Unfallhergang noch ermittelt, etwaige Straftaten würden geprüft. Hinweise auf illegale oder selbst gebaute Böller gebe es bisher allerdings nicht.