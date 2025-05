Ungemütliches Wetter in Bayern erwartet

Der Deutsche Wetterdienst kündigt Regen und Sturm für diese Woche an. In manchen Regionen soll es Dauerregen geben. Wie wird das Wetter am Vatertag?

München

Die nächsten Tage bringen viel Regen in Bayern. Am Vatertag könnte es aber wieder trockener werden. Ab Mitte der Woche soll es stark und dauerhaft regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Im Spessart soll es nach der Wetterprognose in der Nacht zum Mittwoch anfangen zu regnen, im Oberallgäu am Mittwochvormittag. Der Dauerregen wird nach Angaben des DWD bis in die Nacht zum Donnerstag anhalten. Die Meteorologen erwarten bis zu 30 und 40 Liter Wasser pro Quadratmeter in 12 bis 18 Stunden.

Verregneter Vatertag in den Alpen

In der Nacht zum Mittwoch werde es zudem in den nördlichen Mittelgebirgen stürmisch. Die Böen sollen eine Geschwindigkeit von bis zu 70 Kilometern pro Stunde erreichen.

Für den Feiertag am Donnerstag erwartet der DWD in den Alpen noch öfter Regen, sonst nur einzelne Schauer. Am Untermain wird es bis zu 22 Grad warm. Am Freitag wird an manchen Orten Regen erwartet, es kommt von Westen aber auch die Sonne durch.