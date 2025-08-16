AZ-Plus

Autofahrerin übersieht Motorrad – zwei Menschen verletzt

Zwischen einem Auto und einem Motorrad kommt es zum Unfall. Ein Hubschrauber ist im Einsatz.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Bischberg

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto in Unterfranken sind zwei Menschen verletzt worden. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Sein Mitfahrer wurde mittelschwer bis schwer verletzt.

Laut dem Sprecher hatte die 67 Jahre alte Autofahrerin das herannahende Motorrad beim Abbiegen auf der Bundesstraße 26 bei Bischberg (Landkreis Bamberg) übersehen – und es kam zum Zusammenstoß. Die Menschen im Auto erlitten einen Schock, blieben jedoch unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt, wie es weiter hieß.

Die Unfallaufnahme ist laut Polizei inzwischen abgeschlossen und die Bundesstraße wurde wieder freigegeben.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.