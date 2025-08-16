Autofahrerin übersieht Motorrad – zwei Menschen verletzt

Zwischen einem Auto und einem Motorrad kommt es zum Unfall. Ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Bischberg

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto in Unterfranken sind zwei Menschen verletzt worden. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Sein Mitfahrer wurde mittelschwer bis schwer verletzt.

Laut dem Sprecher hatte die 67 Jahre alte Autofahrerin das herannahende Motorrad beim Abbiegen auf der Bundesstraße 26 bei Bischberg (Landkreis Bamberg) übersehen – und es kam zum Zusammenstoß. Die Menschen im Auto erlitten einen Schock, blieben jedoch unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt, wie es weiter hieß.

Die Unfallaufnahme ist laut Polizei inzwischen abgeschlossen und die Bundesstraße wurde wieder freigegeben.