Unfall nach Nieser: Sieben Menschen auf A99 verletzt

Gegen den Drang zu niesen, kann sich der Mensch nicht wehren. Auf der Autobahn 99 hat dies jedoch sehr unglückliche Folgen.
AZ/ dpa
Heftiges Niesen zieht auf der A99 einen Unfall nach sich. (Symbolbild)
Heftiges Niesen zieht auf der A99 einen Unfall nach sich. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa
Aschheim

Der Niesanfall eines niedersächsischen Fahrers hat auf der A99 bei München einen Verkehrsunfall mit sieben Verletzten ausgelöst. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn mitteilte, geriet der 44-Jährige aus dem Landkreis Gifhorn am Samstagmorgen wegen des Niesens auf die Überholspur. Sein Auto kollidierte dort mit dem Wagen einer 24-Jährigen aus dem oberfränkischen Kulmbach. 

Der Wagen des Mannes überschlug sich, das Auto der jungen Frau schleuderte über alle vier Fahrspuren bis auf den Standstreifen. In ihrem Fahrzeug saßen zwei Beifahrer, im Auto des 44-Jährigen noch zwei Kinder und eine Frau – die Polizei konnte jedoch nicht unmittelbar sagen, ob es sich um eine Familie handelte. Alle sieben Insassen wurden laut Polizei leicht verletzt und vorsorglich in Krankenhäuser gebracht.

