Unfall mit Säure-Schlauch: Zwei Männer erleiden Verätzungen

In einen Silo-Tank mit Gerste wird Säure zum Konservieren gemischt. Doch die Zufuhr über den Schlauch funktioniert nicht richtig. Beim Überprüfen des Schlauchs tritt Säure aus und trifft zwei Männer.

Teisnach

Zwei Männer sind bei landwirtschaftlichen Arbeiten in Niederbayern von einer aus einem Schlauch ausgetretenen Säure schwer verletzt worden. Die beiden 32 und 35 Jahre alten Männer standen am Dienstag in Teisnach (Landkreis Regen) neben einem 23-Jährigen, als dieser gerade mit dem Schlauch hantierte, wie die Polizei mitteilte. Demnach sollte über den Schlauch eine organische Säure zum Konservieren von Gerste in einen mit Gerste gefüllten Silo-Tank zugemischt werden.

Die Zufuhr über den Schlauch habe allerdings nicht richtig funktioniert. Daher habe der 23-Jährige den Schlauch überprüfen wollen. Dabei sei die Säure aus dem Schlauch ausgetreten und habe die beiden anderen Männer getroffen. Sie erlitten laut Polizei Verätzungen am Körper und im Gesicht. Mit einem Rettungshubschrauber seien sie ins Krankenhaus gebracht worden.

Ob die Verletzten durch die Verätzungen schwerwiegende Gesundheitsfolgen haben werden, kann die Polizei nach den bisherigen Ermittlungen demnach nicht abschließend bewerten. Gemeinsam mit der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft werde die Polizei überprüfen, ob bei den Arbeiten gegen Unfallverhütungsvorschriften verstoßen wurde. Gegen den 23-Jährigen werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.