Unfall mit Rettungswagen – Drei Menschen verletzt

Auf dem Weg zu einem Einsatz geraten Rettungssanitäter in einen Unfall. Dabei werden sie selbst verletzt.
Mit einem anderen Rettungswagen wurden die drei Verletzten dann in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Mit einem anderen Rettungswagen wurden die drei Verletzten dann in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg/dpa
Marklkofen

Ein Rettungswagen und ein Auto sind im Landkreis Dingolfing-Landau bei einem Einsatz zusammengestoßen und in den Straßengraben geschleudert worden. Die Fahrerinnen beider Fahrzeuge sowie ein weiterer Rettungssanitäter wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Gegen die Fahrerin des Rettungswagens wird wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ermittelt.

Laut Mitteilung waren die Sanitäter mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz. Die Fahrerin des Rettungswagens wollte ein vorausfahrendes Auto überholen, als dessen 85 Jahre alte Fahrerin nach links abbog. Dabei kam es zur Kollision, bei der alle drei Beteiligten verletzt wurden. Sie kamen mit einem anderen Rettungswagen ins Krankenhaus.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

