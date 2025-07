Unfall mit Bundeswehrfahrzeugen – mehrere Soldaten verletzt

Bei einer Übung fahren mehrere Bundeswehrtransporter bergab, als plötzlich zwei Radler entgegenkommen. Ein Soldat im ersten Fahrzeug bremst scharf – doch die anderen können nicht rechtzeitig stoppen.

Zur Sicherheit wurde der Soldat in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolbild)

Mittenwald

Bei einem Unfall während einer Übung in Oberbayern sind drei Bundeswehrfahrzeuge beschädigt und mehrere Soldaten verletzt worden. Laut Polizei waren die Transporter am Montag auf einer Forststraße bei Mittenwald (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) bergab unterwegs, als der Fahrer des vorderen Transporters in einer Kurve von zwei Fahrradfahrern überrascht wurde und eine Vollbremsung machte. Dabei seien die drei Bundeswehrtransporter aufeinandergeprallt.

Ein Soldat wurde demnach in der Fahrerkabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Da eine schwere Verletzung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Soldaten wurden laut Polizei nur leicht verletzt.