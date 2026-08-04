Unfall mit 14 Fahrzeugen: A8 Richtung München gesperrt

Ein Reifen platzt, Trümmer auf allen Spuren: Mehr als 13 Autos werden beschädigt, drei müssen abgeschleppt werden. Wie kam es zu dem Chaos auf der A8?

Stau auf der A8: Während der Unfallaufnahme blieb die Autobahn zeitweise gesperrt. (Symbolbild)

Ein geplatzter Reifen eines Lastwagens hat auf der Autobahn 8 bei Holzkirchen (Landkreis Miesbach) einen Unfall mit insgesamt 14 Fahrzeugen ausgelöst. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei mitteilte.

Demnach platzte am frühen Morgen der Reifen eines Lastwagens auf der Autobahn in Fahrtrichtung München. Die Reifenteile verteilten sich über alle Spuren. Insgesamt 13 nachfolgende Autos fuhren über die auf der Fahrbahn liegenden Trümmer und wurden dabei beschädigt. Drei Wagen waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Nach Angaben der Polizei musste die A8 während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.