Unfall bei mutmaßlichem Fahranfänger-Rennen - drei Verletzte

Bei einem Überholmanöver auf einer Bundesstraße rammt ein Auto zwei andere Wagen. Die Polizei vermutet ein Rennen. Es stellt sich heraus: Die Beteiligten hatten ihre Führerscheine noch nicht lang.

Aichach

Bei einem Unfall während eines mutmaßlichen illegalen Autorennens sind in Schwaben drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den drei 18 Jahre alten vermutlich am Rennen Beteiligten durchweg um Fahranfänger. Die Staatsanwaltschaft habe angeordnet, dass sie ihre Führerscheine abgeben müssen.

Demnach war ein 38-Jähriger mit seinem Wagen auf der B300 in Richtung Schrobenhausen unterwegs, als er bei Aichach von einem 18-Jährigen mit dessen Wagen in hohem Tempo überholt wurde. Der 18-Jährige habe dabei den Wagen einer ebenfalls mutmaßlich am Rennen beteiligten Gleichaltrigen auf der linken Spur übersehen, sei mit seinem Wagen gegen deren Auto und dann gegen den Wagen des 38-Jährigen gestoßen. Der mutmaßliche Unfallverursacher, der 38-Jährige und dessen Beifahrerin seien leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Bei der Unfallaufnahme habe sich der Verdacht eines Fahrzeugrennens zwischen dem mutmaßlichen Unfallverursacher, der 18-Jährigen und einem weiteren 18 Jahre alten Autofahrer ergeben, der unmittelbar vor ihr fuhr. Gegen das Trio werde nun ermittelt. Die Polizei sucht nach Zeugen.