Unfall bei der Landung: Drachenpilot schwer verletzt

Im Ostallgäu verunglückt ein Mann mit einem Flugdrachen und muss ins Krankenhaus. Auch für einen Gleitschirmflieger läuft die Landung anders als geplant.

Bei einem Flugunfall im Ostallgäu ist ein Drachenpilot schwer verletzt worden. Bei der Landung am Tegelberg bei Schwangau berührte die Flügelspitze den Boden, wie die Polizei mitteilte. Der 56-jährige Pilot sei am Donnerstag durch andere Piloten erstversorgt und danach ins Krankenhaus gebracht worden.

Am selben Tag landete am Buchenberg bei Halblech ein Gleitschirmpilot in einem Baum, weil er zu wenig Flughöhe hatte. Laut Polizei befreite sich der 66-Jährige selbst aus dem Baum und fuhr mit der Bergbahn ins Tal. Seinen Gleitschirm habe die Bergwacht später aus dem Baum geborgen.