Unfall auf Autobahn bei München: 24-Jährige schwer verletzt

Auf der A99 werden fünf Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt – darunter ein Sattelzug. Eine junge Frau muss mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.
Die Autobahn 99 war für über zwei Stunden komplett gesperrt. (Symbolbild)
Die Autobahn 99 war für über zwei Stunden komplett gesperrt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa
Aschheim

Bei einem Unfall auf der Autobahn 99 bei Aschheim (Landkreis München) sind vier Menschen verletzt worden. Per Hubschrauber wurde eine 24-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Drei Leichtverletzte seien auch in Krankenhäuser gebracht worden. 

An dem Unfall waren vier Autos und ein Sattelzug beteiligt. Der genaue Hergang war noch unklar. Während der Unfallaufnahme wurde die A99 für zweieinhalb Stunden komplett gesperrt.

