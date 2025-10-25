Frau bei Unfall auf A99 im Raum München gestorben – Vollsperrung der Autobahn
Eine Frau ist am Samstagvormittag bei einem Unfall auf der Autobahn 99 gestorben. Insgesamt seien drei Autos am Kreuz München Nord zusammengestoßen, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Wie viele Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar. Zuvor hatte die "Augsburger Allgemeine" über den tödlichen Unfall berichtet. Die Autobahn wurde nach dem Unfall in Fahrtrichtung Salzburg komplett gesperrt. In der Folge bildete sich ein kilometerlanger Rückstau.
Der Unfall ereignete sich um ca. 6.15 Uhr am Morgen.
- Themen:
- Autobahnen
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen