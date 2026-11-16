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Unfall auf A8: Zwei Fahrstreifen gesperrt

Auf der A8 bei Friedberg sind zwei Fahrstreifen gesperrt, verletzt wurde nach ersten Polizeiangaben niemand. Was bislang über den Unfall bekannt ist.
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Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa
Friedberg

Wegen eines Unfalls auf der Autobahn 8 bei Friedberg (Landkreis Aichach-Friedberg) sind zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Nach ersten Informationen der Polizei waren mindestens zwei Lastwagen und ein Auto an dem Unfall beteiligt. Es sei niemand verletzt worden. Der Verkehr wird nach Angaben eines Sprechers der Polizei auf dem rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. 

Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge zwischen den Anschlussstellen Dasing und Friedberg, etwa einen Kilometer vor der Ausfahrt Friedberg.

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