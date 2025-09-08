Unfall an Baustelle auf der A72 - Ein Verletzter
Audio von Carbonatix
Auf der A72 bei Weischlitz (Vogtlandkreis) ist ein Lkw in einen Schilderwagen gefahren, der dort eine Baustelle absicherte. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall in den frühen Morgenstunden an der Anschlussstelle Pirk kurz hinter der Landesgrenze von Sachsen und Bayern leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach war auf der A72 kurz nach dem Unfall noch eine Spur Richtung Leipzig frei. Inzwischen sei die ganze Fahrbahn für die Bergung gesperrt worden, hieß es.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen