Unesco-Welterbe: Bayern Top, München Flop – das könnte sich bald ändern

Wer in Deutschland das Welterbe der Unesco erleben will, kommt an Bayern nicht vorbei. Nirgends sonst in der Bundesrepublik gibt es mehr Denkmäler, die das exklusive Siegel tragen. Nur die Landeshauptstadt geht bis jetzt leer aus. Das könnte sich bald ändern.

13. Juli 2025 - 10:16 Uhr | AZ/ dpa