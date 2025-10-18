AZ-Plus
Unbeteiligte nach illegalem Autorennen in München schwer verletzt

Kurz vor Mitternacht kollidieren drei Fahrzeuge. Hintergrund ist laut Polizei ein illegales Rennen - eine daran unbeteiligte Frau wird in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt.
AZ/dpa |
Bei einem Unfall in München sind mehrere Personen verletzt worden.
Bei einem Unfall in München sind mehrere Personen verletzt worden.

München - Ein illegales Autorennen hat in München zu einem schweren Unfall mit mehreren Verletzten geführt. Eine 57-Jährige, die an dem Rennen nicht beteiligt war, wurde in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr befreite sie, ein Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Ein weiterer am Rennen unbeteiligter Autofahrer im Alter von 39 Jahren wurde leicht verletzt. Insgesamt kollidierten drei Fahrzeuge.

Auslöser des Unfalls auf dem Mittleren Ring im Bereich des Autobahnanfangs der A9 im Münchner Norden war laut ersten Erkenntnissen der Polizei ein illegales Rennen. Demnach lieferten sich zwei junge Männer im Alter von 19 und 21 Jahren in ihren Autos sowie ein drittes bisher nicht identifiziertes Auto eine Wettfahrt. Als der 19-Jährige dabei die Fahrspur wechselte, um den Älteren zu überholen, sei er mit dem Heck des Autos der 57-Jährigen kollidiert. 

Polizei sucht nach Zeugen

Der Kleinwagen der Frau wurde dadurch über einen Grünstreifen in den Gegenverkehr geschleudert und stieß dort mit dem Auto des 39-Jährigen zusammen. Der Schaden durch den Unfall wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. 

Das dritte am mutmaßlichen Rennen beteiligte Auto entfernte sich laut Polizei unmittelbar nach dem Unfall. Die Beamten bitten nun um Zeugenhinweise zum Ablauf. Sie haben Ermittlungen aufgenommen.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.