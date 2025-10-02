AZ-Plus

Leichenfund in Starnberg: Polizei sucht nach Identität

Orangefarbene Jacke, Basecap mit der Aufschrift "Paris 2024": Wer kennt den Mann, der in Starnberg tot an den Gleisen lag?
AZ/dpa |
In Starnberg wurde ein Toter an den Bahngleisen gefunden (Symbolbild).
In Starnberg wurde ein Toter an den Bahngleisen gefunden (Symbolbild). © Marcus Brandt/dpa

Im oberbayerischen Starnberg hat ein Lokführer eine Leiche neben den Gleisen entdeckt. Nun bittet die Polizei um Mithilfe bei der Identifizierung des unbekannten Toten. Die Obduktion habe keine Hinweise auf ein Kampf- oder Suizidgeschehen ergeben, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. "Nach derzeitigem Sachstand muss demnach mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Unfallgeschehen ausgegangen werden."

Der etwa 30 bis 40 Jahre alte, gepflegte Mann mit schwarzen Haaren trug eine orangefarbene Jacke, ein rot-weiß kariertes Hemd und blaue Jeans. Zudem hatte er eine weiße Basecap mit der Aufschrift "Paris 2024" bei sich.

