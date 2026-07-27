Unbekannter Einbrecher attackiert Bewohnerin in Weißenburg

Ein Unbekannter bricht in Weißenburg in eine Wohnung ein und schlägt die Bewohnerin nieder. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter ist in eine Wohnung eingebrochen und hat eine 60-jährige Frau niedergeschlagen. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Samstag, den 25. Juli, gegen 11 Uhr in der Straße Am Hof in Weißenburg. Laut Polizeibericht soll der Mann Schränke in der Wohnung durchwühlt haben. Als die Bewohnerin den Täter bemerkte, schlug er sie nieder. Zeugen beobachteten, dass ein verdächtiger Mann das Haus verließ und mit dem Auto flüchtete.

Nach Angaben der Polizei und der Zeugen soll der Täter etwa 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Zudem soll er graue Haare haben und trug zur Tatzeit einen Arbeitsoverall mit schwarzen Taschen. Offenbar konnte der Unbekannte nichts aus der Wohnung stehlen, richtete jedoch einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Die 60-jährige Frau erlitt eine Kopfverletzung und kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei Ansbach bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911/2112 - 3333 zu melden.