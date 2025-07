Unbekannter befreit Kühe - Bahnbetrieb gesperrt

Im Landkreis Oberallgäu standen mehrere Tiere auf den Bahngleisen. Woher kamen sie?

Waltenhofen

Ein Unbekannter soll mehreren Kühen zu ihrer Flucht verholfen und damit den Bahnbetrieb im Landkreis Oberallgäu lahmgelegt haben. Der Täter habe zuvor an dem Stall in Waltenhofen am 25. Juni Kabelbinder aufgezwickt, teilte die Polizei mit. Daraufhin seien zehn Rinder auf die daneben liegenden Gleise gelaufen. Eine halbe Stunde habe das Einfangen der Tiere gebraucht. Erst danach lief der Bahnbetrieb weiter. Zu dem Täter bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Bislang wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.