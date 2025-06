Unbekannte entsorgen illegal Waffen – Polizei ermittelt

Ein Schrottplatzbetreiber aus Niederbayern macht einen ungewöhnlichen Fund: In einem Container liegen Schwerter, Messer und ein Gewehr. Nun ermittelt die Polizei.

Triftern

Unbekannte haben Waffen, die vermutlich aus der Zeit des Nationalsozialismus stammen, in Niederbayern illegal entsorgt. Der Betreiber eines Schrottplatzes in Triftern (Landkreis Rottal-Inn) fand die Waffen am Dienstag in einem Container und rief die Polizei, wie die Ermittler mitteilten.

Die Beamten stellten daraufhin ein Gewehr und zehn Hiebwaffen, darunter Schwerter und Messer, sicher. Den Angaben nach wiesen sie verbotene Zeichen und Schriftzüge auf. Ob die Schusswaffe noch funktionsfähig war, war Polizeiangaben zufolge unklar. Nun ermittle die Polizei wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Wer Waffen entsorgen möchte, die etwa nach dem Tod von Verwandten oder Bekannten auf Dachböden gefunden wurden, solle dies nicht auf eigene Faust tun, appellierte die Polizei. Vielmehr solle man sich an die Polizei oder das Landratsamt wenden.