Umfrage: Mehrheit für deutsche Olympia-Bewerbung

In einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der dpa spricht sich fast jeder Zweite generell für eine deutsche Olympia-Bewerbung aus. Die Befragten äußern sich auch zu den vier Kandidatenorten.
Soll sich München für Olympische Spiele bewerben? Um das zu klären, führt die Stadt München einen Bürgerentscheid durch. Man kann auch per Briefwahl abstimmen.
Soll sich München für Olympische Spiele bewerben? Um das zu klären, führt die Stadt München einen Bürgerentscheid durch. Man kann auch per Briefwahl abstimmen. © imago
München

Kurz vor dem Bürgerentscheid  in München hat sich in einer Umfrage eine einfache Mehrheit für eine deutsche Olympia-Bewerbung ausgesprochen. Insgesamt 48 Prozent der Befragten gaben an, "eher" (27 Prozent) oder "voll und ganz" (21 Prozent) zu befürworten, dass sich Deutschland um die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 bemüht.

32 Prozent sind gegen eine Bewerbung

In der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur lehnten dagegen 32 Prozent eine Bewerbung ab: 18 Prozent davon taten dies "voll und ganz"; 14 Prozent gaben an, eine Bewerbung für das Großevent "eher" abzulehnen. 21 Prozent der Befragten legten sich nicht fest.

Zustimmung für Olympia steigt etwas

Im August 2024 – nach den gefeierten Sommerspielen von Paris – hatten sich in einer ähnlichen Umfrage noch 44 Prozent für eine deutsche Bewerbung und 37 Prozent dagegen ausgesprochen. Die Zustimmung für Olympia nahm also seitdem leicht zu, die Ablehnung ging um fünf Prozentpunkte zurück.

Am kommenden Sonntag sind rund 1,1 Millionen Münchnerinnen und Münchner aufgerufen, über eine Bewerbung der Landeshauptstadt abzustimmen. Etliche Politiker, Verbände, Funktionäre und Athleten werben für eine Zustimmung, weil sie sich unter anderem einen sportlichen Aufschwung erhoffen. Olympia-Gegner fürchten vor allem, dass Preise – etwa für Lebenshaltungskosten – für die Bevölkerung deutlich steigen werden.

Befragte pro München – Weniger für Berlin und Hamburg

Für die Umfrage hat YouGov vom 17. bis 20. Oktober 2031 Menschen ab 18 Jahren befragt. Auf die Frage, mit welcher der vier Kandidaten sich Deutschland um die Sommerspiele bewerben soll, gaben 21 Prozent München an. 19 Prozent votierten für die Region Rhein-Ruhr in Nordrhein-Westfalen, noch weniger für Berlin (13 Prozent) und Hamburg (12). 35 Prozent der Befragten gaben keine Angaben ab oder antworteten, dass sie es nicht wüssten.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) will bis Herbst 2026 entscheiden, mit welcher Stadt oder Region er ins Rennen um die Spiele geht.

4 Kommentare
Artikel kommentieren
  • AufmerksamerBürger vor 56 Minuten / Bewertung:

    Wenn sich tatsächlich eine Region in Deutschland für die Olympischen Spiele bewerben sollte, dann wäre das Ruhrgebiet allererste Wahl, das Olympische Dorf in Duisburg Marxloh, wäre ein Aushängeschild allererster Rot-Grüner CDU Sahne für das Deutschland von heute.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Newi83 vor 35 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von AufmerksamerBürger

    Natürlich wieder ein Aufmerksamer Hetzkommentar zum Thema. München wird am Sonntag pro Okympia stimmen, soviel sollte klar sein.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • AufmerksamerBürger vor 15 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Newi83

    Warum sollte das ein Hetzkommentar sein, haben Sie etwas gegen kulturelle Vielfalt?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
