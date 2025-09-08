AZ-Plus

Uhren im Wert von rund 500.000 Euro aus Auto gestohlen

Ein Autofahrer hält an einem Rastplatz für eine Pause. Als er zum Wagen zurückkehrt, bemerkt er, dass er bestohlen wurde.
dpa |
Die Polizei sucht nun nach Zeugen. (Symbolbild)
Die Polizei sucht nun nach Zeugen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa
Schlüsselfeld

Einem Uhrenhändler sind an einer Raststätte an der Autobahn 3 bei Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg) Uhren im Wert von rund 500.000 Euro gestohlen worden. Der Mann legte am späten Sonntagnachmittag eine Pause eine und stellte sein Auto zum Laden an einer E-Ladesäule ab, wie die Polizei mitteilte. Als er zurückkam, bemerkte er, dass sein Auto nicht mehr versperrt war. Unbekannte hatten den Angaben zufolge in der Zwischenzeit eine Tasche aus dem Fahrzeug entwendet. Darin befanden sich zahlreiche hochwertige Uhren. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

