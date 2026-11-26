Geht es nach der Stadt Starnberg, könnte die Einführung eines Kurbeitrags bis spätestens Anfang 2029 eine zusätzliche Einnahmequelle darstellen. Damit ist nicht jeder einverstanden. Das sind die Gründe.

Bei Touristen beliebt: die Kreisstadt Starnberg. Werden Übernachtungsgäste, die sich dort erholen wollen, künftig zur Kasse gebeten?

Soll die Stadt Starnberg künftig eine Abgabe für Übernachtungsgäste erheben? Darüber hat der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats beraten – und sich grundsätzlich für die Einführung eines solchen Kurbeitrags ausgesprochen.

So beschloss der Haupt- und Finanzausschuss am Montag mehrheitlich, dass spätestens zum 1. Januar 2029 ein Kurbeitrag erhoben werden soll, wie die Stadt Starnberg auf AZ-Nachfrage mitteilte. Die konkrete Höhe stehe noch nicht fest.

Starnberg als Erholungsort – bald auch mit einem Kurbeitrag?

Grundsätzlich gilt: Staatlich anerkannte Heilbäder, Kurorte und Erholungsorte können nach dem Bayerischen Kommunalabgabengesetz zur Deckung ihres Aufwands für Einrichtungen und Veranstaltungen, die Kur- oder Erholungszwecken dienen, einen solchen Beitrag erheben. Starnberg sei "bereits seit 1976 beziehungsweise 1982 als Erholungsort anerkannt", teilt die Stadt der AZ mit. Sie erfülle diese Voraussetzungen "ohne Schwierigkeiten".

Ein bekanntes Ausflugsziel, zu jeder Jahreszeit: die Seepromenade. © IMAGO/Ulrich Wagner

Welche Bereiche wären bislang nicht betroffen?

Einige Bereiche fallen jedoch derzeit nicht unter die Kategorie Erholungsort und wären deshalb ausgenommen: die Ortsteile Hanfeld und Mamhofen. Ebenso das Gewerbegebiet westlich der Würm und nördlich der B 2 (Bereich Petersbrunner Straße, Moosstraße, Gautinger Straße) – dort entsteht künftig das "Moosaik", mittlerweile als urbanes Gebiet festgelegt. Das Steueramt soll den Angaben zufolge nun prüfen, ob dieser Bereich ebenfalls als Erholungsort anerkannt werden könnte.

Stadt hofft auf zusätzliche Einnahmen

Wie könnte die Rechnung aussehen, was die Einnahmen betrifft, auch mit Blick auf die voraussichtlich aktiven Zweitwohnungsfälle? Die Stadt teilte auf AZ-Anfrage mit, es gebe 23.100 beitragsfähige Übernachtungen – da nur Urlauber und Erholungssuchende betroffen wären, nicht Geschäftsreisende. Das bedeutet: Würde man zum Beispiel von einem Kurbeitrag von zwei Euro ausgehen, wie er auch in der Gemeinde Herrsching erhoben wird, wären das 46.200 Euro Einnahmen.

Ausgehend von "voraussichtlich 250 aktiven Zweitwohnungsfällen in den kommenden Jahren" ergäbe sich zudem "hieraus ein zusätzliches Einnahmepotenzial von rund 25.000 Euro", teilt die Stadt auf AZ-Nachfrage mit. Unterm Strich wären – einem solchen Rechenbeispiel zufolge – insgesamt also 71.200 Euro pro Jahr zu erzielen.

Möchte gerne mehr einnehmen: die Kreissstadt Starnberg. © IMAGO/Ulrich Wagner

Weitere Schritte: "Gutachten erforderlich"

Wie soll es nach dem grundsätzlichen Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses weitergehen? "Ein Gutachten ist erforderlich, zudem muss eine Satzung aufgestellt werden", sagt Christian Fries, Sprecher der Stadt Starnberg. Was ist zum Zeitplan noch bekannt? Und was könnte der laufende Verwaltungsaufwand für die Erhebung und den Vollzug des Kurbeitrags die Stadt voraussichtlich im Jahr kosten?

Die Einführung sei spätestens zum 1. Januar 2029 vorgesehen, so Fries. Der laufende Verwaltungsaufwand für Erhebung und Vollzug werde "auf voraussichtlich rund 15.000 Euro pro Jahr geschätzt". Nach Feldafing und Herrsching wäre Starnberg der dritte Ort im Landkreis, der einen Kurbeitrag erheben würde.

FDP-Stadtratsmitglied: "Erst mal sonstige Einsparmöglichkeiten ausschöpfen"

Während der Haupt- und Finanzausschuss sich mit großer Mehrheit für eine Einführung des Kurbeitrags aussprach, gibt es auch kritische Stimmen. Ein aktueller Kritikpunkt wäre aus Sicht von FDP-Stadtratsmitglied Stefan Zeil, "wenn es eine Ungleichbehandlung der verschiedenen Betriebe gäbe", wie er der AZ sagt. So würde sich unter anderem das Hotel Vier Jahreszeiten in dem Bereich befinden, der nach derzeitigem Stand ausgenommen wäre. "Insgesamt erscheint es fraglich, ob der Aufwand und die auf die Betriebe zukommende Bürokratie die Maßnahme Kurbeitrag in Starnberg finanziell rechtfertigen würden", sagt er.

"Eine Stadt wie Starnberg sollte erst mal ihren Haushalt in Ordnung bringen und sonstige Einsparmöglichkeiten ausschöpfen", holt Zeil weiter aus, der auch Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss ist. "Insgesamt müsste man etwa beim Thema Personal langfristig sparen", so die Meinung des FDP-Politikers, "so wie es auch die Landeshauptstadt München vormacht", sagt er.