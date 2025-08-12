AZ-Plus
Übermüdeter Autofahrer rammt Polizeiwagen bei Grenzkontrolle

Ein Vater ist mit seiner Familie im Wagen auf dem Weg nach Deutschland, als ihm vor der Einreisekontrolle im Allgäu die Augen zufallen. Es kommt zum Aufprall - mit einem Polizeiauto.
Der Wagen hat das Polizeiauto gegen eine Betonwand geschoben. (Symbolbild)
© Daniel Vogl/dpa
Füssen

Ein übermüdeter Familienvater hat mit seinem Wagen ein Polizeiauto bei einer Grenzkontrolle im Allgäu gerammt. Der 37-Jährige sei mit seiner Frau und einem Baby an Bord bei Füssen auf der Autobahn 7 unterwegs gewesen, als ihm vor der Kontrollstelle die Augen zugefallen seien, teilte die Polizei mit. Sein Wagen habe ein zur Absicherung mit Blaulicht abgestelltes Fahrzeug der Bundespolizei gerammt und gegen eine Betonwand geschoben.

Den Angaben zufolge wurden der Fahrer und seine Frau bei dem Unfall am Montagmorgen leicht verletzt. Das Baby sei augenscheinlich unverletzt geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Gegen den 37-Jährigen werde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

