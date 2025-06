Überholvorgang von Autofahrer endet für Autofahrerin tödlich

Auf einer Bundesstraße bei Neuburg an der Donau versucht ein Autofahrer, ein anderes Fahrzeug zu überholen. Sein Wagen prallt in ein entgegenkommendes Auto - und dann in ein weiteres Fahrzeug.

dpa | 06. Juni 2025 - 23:14 Uhr

Der Wagen des Unfallverursachers stieß kurz hintereinander mit zwei Autos zusammen. © Schmelzer/Vifogra/dpa

Neuburg a.d. Donau Bei einem Überholmanöver eines Autofahrers in Oberbayern ist eine entgegenkommende Autofahrerin ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher berichtete, war der Mann auf der Bundesstraße 16 zum Überholen ausgeschert. Dabei stieß er mit dem Wagen einer 57-Jährigen frontal zusammen. Die Frau sei bei dem Zusammenstoß in Neuburg an der Donau am Abend gestorben. Nach dem Crash stieß der Wagen des Unfallverursachers noch mit einem weiteren Auto zusammen. Dabei habe es weitere Verletzte gegeben. In Lebensgefahr schwebe von ihnen aber wohl niemand, hieß es von der Polizei.