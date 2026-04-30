Über zwei Promille – Autofahrer schläft auf Kreuzung ein

Mitten auf einer Kreuzung schläft ein Mann betrunken am Steuer ein. Als ihn eine Autofahrerin weckt, fährt er einfach weiter. Wie die Frau der Polizei half, die gefährliche Fahrt zu stoppen.

Nach mehreren gefährlichen Verkehrsmanövern hat die Polizei die Fahrt eines stark betrunkenen Autofahrers bei Laufen (Landkreis Berchtesgadener Land) gestoppt. Der 44-Jährige war zunächst einer Autofahrerin aufgefallen, da er mitten auf einer Kreuzung an seinem Steuer eingeschlafen war, wie die Polizei mitteilte. Erst als die Frau am Mittwoch in sein Auto geleuchtet habe, sei der Fahrer aufgewacht und erschrocken weitergefahren.

Die Frau verständigte daraufhin die Polizei und verfolgte den verdächtigen Fahrer. Dabei gab sie telefonisch regelmäßig dessen Standort an die Beamten weiter. Sie beobachtete, wie sich der Mann und ein bislang unbekannter Autofahrer im Stadtgebiet von Laufen mehrere Male gefährlich überholten und gegenseitig ausbremsten. Bei Freilassing (Landkreis Berchtesgadener Land) wurde der betrunkene Fahrer laut Polizei schließlich vollständig ausgebremst und hielt an.

Bei einer Kontrolle durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Alkoholpegel des 44-Jährigen bei über zwei Promille lag. Zudem fanden die Beamten mehrere Bierflaschen in seinem Auto. Ihm wurde die Weiterfahrt verboten und eine Blutentnahme angeordnet. Zusätzlich wurde sein Führerschein eingezogen. Es läuft eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.