Über 10.000 Zigaretten in doppeltem Boden geschmuggelt

Ein voll besetzter Kleintransporter ist auf der A94 in Oberbayern unterwegs. Zollbeamte kontrollieren das Fahrzeug und finden mehr Zigaretten als erlaubt.
In einem Hohlraum im Fahrzeug waren die Zigaretten versteckt. (Symbolbild)
In einem Hohlraum im Fahrzeug waren die Zigaretten versteckt. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa
Lengdorf

In einem doppelten Boden in einem Kleintransporter hat ein Mann über 10.000 Zigaretten nach Deutschland geschmuggelt. Der 40 Jahre alte Fahrer und seine acht Mitfahrer waren bereits am Sonntag auf der Autobahn 94 im Landkreis Erding kontrolliert worden, wie der Zoll mitteilte.

Zunächst gaben sie an, nur die erlaubte Menge Zigaretten nach Deutschland gebracht zu haben. Bei der weiteren Kontrolle stießen die Beamten dann aber auf den doppelten Boden und stellten die Zigaretten darin sicher. Der Steuerschaden liegt bei über 2.430 Euro.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

