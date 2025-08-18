Trotz Rückstand zur Pause: Düsseldorf besteht in Schweinfurt

Nicht ganz souverän zieht Fortuna Düsseldorf in die zweite Runde ein. Mit dem Führungstor per Handelfmeter schockt der 1. FC Schweinfurt den Favoriten zunächst, der nach der Pause aber aufdreht.

Dank einer guten zweiten Hälfte gegen den 1. FC Schweinfurt steht Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal in der zweiten Runde.

Schweinfurt

Nach einem verpatzten Saisonstart ist Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal ein Befreiungsschlag gelungen. Beim 1. FC Schweinfurt gewann der Fußball-Zweitligist mit 4:2 (0:1), hatte mit dem Drittligisten aber ordentlich Mühe.

Kurz vor der Pause traf Manuel Wintzheimer völlig überraschend per Handelfmeter zur Führung für Schweinfurt (44.). Die Fortuna wurde danach aber ihrer Favoritenrolle gerecht und drehte das Spiel dank Treffern von Shinta Appelkamp (66., 86.), Cedric Itten (68.) und Florent Muslija (73.). Erik Shuranov erzielte noch den Anschlusstreffer für den Drittligisten (83.).

Fortuna macht das Spiel, Schweinfurt das Tor

Vor über 10.000 Zuschauern im Schweinfurter Sachs-Stadion gestaltete sich die Partie zunächst offen. Der Gastgeber zeigte sich mutig, blieb im Angriff aber ohne Durchschlagskraft. Die Fortuna hatte deutlich mehr vom Spiel, kam aber nur selten zum Abschluss.

Wenige Minuten vor der Pause schockte Schweinfurt plötzlich den Favoriten. Nach einer Flanke prallte der Ball im Düsseldorfer Strafraum an den Arm von Moritz Heyer. Schiedsrichter Timo Gerach entschied auf Elfmeter, Wintzheimer verwandelte sicher zur unerwarteten Führung für den Drittligisten.

Drei Treffer auf einen Schlag: Düsseldorf dreht das Spiel

In der zweiten Hälfte stand Düsseldorf unter Zugzwang und hatte gegen den tiefstehenden Gegner ordentlich Mühe. Erst als Appelkamp nach einem guten Angriff der Fortuna zum Ausgleich traf, platzte der Knoten. Keine zehn Minuten später stand es 3:1: Zuerst profitierte Itten von einem Abpraller von Schweinfurt-Torwart Maximilian Weisbäcker, dann erhöhte Muslija nach einem Konter.

Düsseldorf machte weiter Druck nach vorn, ließ Schweinfurt aber beinahe wieder ins Spiel kommen, Shuranovs Anschlusstreffer gab dem Drittligisten noch einmal Hoffnung. Mit seinem zweiten Treffer des Tages sorgte Appelkamp aber für den endgültigen Schlusspunkt für die Fortuna, die nach zwei Niederlagen in der 2. Bundesliga erst einmal aufatmen kann.