Die Wintersaison 2026/2027 auf der Zugspitze hat am 27. November begonnen. Von eisiger Kälte, internationalen Skifahrern und atemberaubenden Ausblicken berichtet die AZ vom Dach Deutschlands.

Am 27. November hat die Wintersaison 2026/27 auf der Zugspitze begonnen. Trotz Kälte waren viele Menschen dort.

Die Zugspitze ist mit 2962,06 Metern der höchste Berg Deutschlands, quasi das Dach der Republik. Vieles kann man hier tun: wandern, bei atemberaubender Aussicht in den Restaurants essen oder natürlich Skifahren. Am Freitag hat die Winterskisaison 2026/2027 begonnen. Die AZ berichtet vom schneebedeckten Gipfel.

Wer zuerst kommt, fährt zuerst

Wer auf die Piste will, muss früh aufstehen. Um 7.30 Uhr stehen bereits die ersten Skifahrer Schlange vor der Talstation der Seilbahn, die zum Gipfel führt. Für die Pistenfans geht es allerdings erst um 8.30 Uhr nach oben. "Normalerweise ist um halb acht nicht so viel los", sagt Carina aus Murnau. Sie stehe erst "seit vier Minuten" vor den verschlossenen Türen. Auch unter den verschiedenen Pressevertretern haben nicht wenige ihre eigene Skiausrüstung dabei. Nach der Arbeit beginnt bekanntlich das Vergnügen.

Die ersten Skifahrer der Wintersaison 2026/27 drängen sich um 8.30 Uhr in der Talstation. © Bjarne Wolter

Ungefähr zehn Minuten dauert die Fahrt. Sie bietet einen wunderschönen Ausblick auf den Eibsee und, sobald die Wolkendecke durchbrochen wird, auf sonnengebadete Bergspitzen auf der österreichischen Seite der Alpen. Nach einer weiteren kurzen Fahrt mit der Gletscherbahn erreicht man dann endlich das Zugspitzplatt.

Atemberaubende Aussicht in eisiger Kälte

Dort liegt unberührter Neuschnee, der nur auf die ersten Fahrten zu warten scheint. Laut der PR-Managerin Laura Schaper startet die Saison mit einer Naturschneepistenauflage von rund 40 Zentimetern. Die ersten zwei Skifahrerinnen hinterlassen darin um 8.39 Uhr ihre Spuren. Die beiden jungen Frauen haben sich in der ersten Bahn unter die Pressevertreter gemischt.

Und los geht's: Die ersten Skifahrer auf der Zugspitze sind schon um 8.39 Uhr auf der Piste. © Bjarne Wolter

Um 9.18 Uhr startet dann der erwartete Ansturm. Ski- und Snowboardfahrer strömen förmlich auf den Berg und schnallen sich ihre Ausrüstung unter die Füße. Die Stimmung ist trotz der eisigen Kälte gut. Überall Gespräche, Staunen, Fotos. Anzutreffen sind Menschen aller Altersklassen. Einige hatten frei – glücklicherweise –, andere haben sich extra freigenommen oder sich sogar krankgemeldet.

Skifahrer aus aller Welt

Wer dachte, dass der Start der Skisaison auf der Zugspitze nur etwas für Bayern und Österreicher ist, der wundert sich. Neben zahlreichen deutschen Dialekten sind auch andere Sprachen zu hören: hier etwas Englisch, dort etwas Spanisch. Der 25-jährige Amerikaner Colby ist vor kurzer Zeit nach Garmisch gezogen. Ursprünglich kommt er aus dem US-Bundesstaat Colorado, der von den Rocky Mountains durchzogen wird – ebenfalls ein ideales Skigebiet. Zusammen mit seinen Freunden ist Colby das erste Mal auf der Zugspitze.

9.18 Uhr: Der Massen-Ansturm auf die Pisten beginnt. © Bjarne Wolter

Ein anderer Skifahrer kommt aus Geretsried. Der Oberbayer kommt jedes Jahr nach Garmisch-Partenkirchen zum Skifahren auf der Zugspitze. Warum? "Es ist der größte Berg Deutschlands", sagt er. "Man kann früh im Jahr Ski fahren gehen, der Ausblick ist schön, es gibt eine moderne Bahn. Es ist zwar ein kleines Skigebiet, aber man kann echt gut fahren." Und wie war die Jungfernfahrt der Saison 2026/2027? "Gut! Sehr kalt und windig, aber ein schönes Erlebnis." Am Freitagmorgen herrschen auf dem Dach Deutschlands minus zwölf Grad, dazu pfeift ein schneidender Wind.

Drei Pisten und zwei Lifte

Zur Pause geht's in eins der beiden Restaurants, Sonnalpin und Gletscher 2600. Bei Letzterem stehen ausschließlich vegetarische und vegane Gerichte auf der Speisekarte. Mittlerweile sind mehr als 50 Prozent der angebotenen Gerichte in allen Gastronomiebetrieben der Bayerischen Zugspitzbahn (BZB) vegetarisch.

Laut PR-Managerin Schaper startet die Wintersaison 2026/2027 mit drei Pisten (Pisten 3, 7 und 8) und zwei geöffneten Liften: Wetterwandeck und Sonnenkar-Sesselbahn. Für die anderen Pisten liegt noch zu wenig Schnee. Diese werden voraussichtlich später in der Saison geöffnet. Jährlich hat die Zugspitze 650.000 Besucher in Winter- und Sommersaison zusammen.

Besonders vormittags gibt es die meisten Skifahrer. Es wird um jeden Platz gekämpft. © Bjarne Wolter

Für die kalte Jahreszeit hofft man "auf viele schneereiche, sonnenreiche Tage und eine schöne Wintersaison". Über den Saisonstart und die Anzahl der Skifahrer sagt Schaper: "Es war zu erwarten, dass am ersten Skitag natürlich noch einige Gäste Vorfreude haben und kommen. Mal schauen, was der Tag noch bringt."

"Man kann dem Gletscher beim Schmelzen zusehen"

Trotz des erfolgreichen Starts in die Skisaison und rund 40 Zentimetern Neuschnee wird auch die Zugspitze nicht von der voranschreitenden Erderwärmung verschont. "Natürlich merken wir hier den Klimawandel", sagt Laura Schaper. "Vor allem am Nördlichen Schneeferner. Man kann dem Gletscher beim Schmelzen zuschauen."

Tickets für die Skigebiete Zugspitze und Garmisch-Classic gibt es günstiger im Online-Shop als an der Tageskasse. © Bjarne Wolter

Für die BZB sei das ein ernstes Thema, weswegen auch ein edukatives Wissensangebot für Gletscher geschaffen wurde, um über die Situation am Höllentalferner und dem Nördlichen Schneeferner zu informieren. "Wir bieten im Sommer Gletscherführungen über unsere Mitarbeiter an und mit der lokalen Werkstatt auch", ergänzt Schaper.

Online ist es günstiger

Wer in der Wintersaison auf die Zugspitze möchte, sollte den Ausflug planen. Denn wer das Ticket online kauft, profitiert von einem günstigeren Preis. Die Online-Konditionen gelten sowohl für das Fußgängerticket Zugspitze (Rundreise), das Tages-Skiticket Zugspitze, das Zweitages-Skiticket Zugspitze (Twin) als auch für das Tages-Skiticket Garmisch-Classic. Das Ticket Zugspitze (Fußgänger und Skifahrer) kostet online 70,50 Euro für Erwachsene und an der Tageskasse 78,00 Euro.

Im Rahmen der Familienermäßigung zahlen ein Erwachsener und zwei Kinder bis einschließlich 18 Jahre online 124,50 Euro für einen gemeinsamen Skitag. Das Twinticket (zwei Tage innerhalb einer Saison, Garmisch-Classic oder Zugspitze frei wählbar) ist ein vergünstigtes Angebot für Skifahrer: Online kostet das Twinticket 127 Euro, pro Skitag also 63,50 Euro. Im Skigebiet Garmisch-Classic wird, je nach Schneelage, mit einem Saisonstart Mitte Dezember geplant.