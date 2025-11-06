Der Bau der zweiten Stammstrecke strapaziert die Nerven von Pendlern. So will die Bahn Abhilfe schaffen.

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es zu vollen Zügen zwischen Pasing und Hauptbahnhof.

München

Bauarbeiten an der zweiten Stammstrecke in München und der Sendlinger Spange blockieren derzeit verstärkt die Nutzung einiger Gleise in der Landeshauptstadt. Vor allem zwischen Hauptbahnhof und Pasing kommt es zu Einschränkungen. Das Resultat sind überfüllte Züge.

Zusätzliche Pendler-S-Bahn zu Stoßzeiten

Um Abhilfe zu schaffen, bietet die S-Bahn München nun eine zusätzliche Pendler-S-Bahn an, wie ein Sprecher der Bahn auf Anfrage sagte. Der "Münchner Merkur" hatte zuvor darüber berichtet. Die Pendler-Bahn fährt nach Angaben der DB zu den Stoßzeiten von 6.00 bis 9.00 Uhr und von 16.00 bis 19.00 Uhr im Halbstundentakt zwischen Hauptbahnhof und Pasing.

Mit Verspätungen muss gerechnet werden

Die Pendler-Bahn führe jedoch dazu, dass die ohnehin schon ausgelasteten Gleise noch mehr strapaziert würden, so der Bahn-Sprecher weiter. Daher müsse im westlichen Stammstreckenbereich und bei den zusätzlichen Pendelfahrten mit Verspätungen gerechnet werden.

Fahrplanänderungen und Ersatzbusse während der Herbstferien

Während der Herbstferien kann es außerdem zu Fahrplanänderungen kommen, schreibt die Bahn auf ihrer Webseite. So sei etwa die Strecke zwischen Pasing und Donnersbergbrücke bis zum 10. November gesperrt. Dort fahren Ersatzbusse im Fünf-Minuten-Takt. Auch auf der übrigen Stammstrecke gebe es Einschränkungen.

Die Bahn empfiehlt, sich vorab in der Online-Fahrtauskunft zu informieren oder die App des MVV zu verwenden. Wer die Fahrt am Automaten sucht, bekomme dort ebenfalls die beste Verbindung angezeigt.