Trio soll fünfstellige Summe bei Putzaktionen erbeutet haben

In einer Zeitungsannonce wird für einen Reinigungsdienst daheim geworben. Wer ihn bestellt, hat danach aber nicht nur mehr Sauberkeit - sondern offenbar auch weniger Schmuck und Bargeld.
dpa |
Eine Ermittlungsrichterin erließ Haftbefehl gegen alle drei Tatverdächtige. (Symbolbild)
Eine Ermittlungsrichterin erließ Haftbefehl gegen alle drei Tatverdächtige. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa
München

Eine Jugendliche und zwei Erwachsene sollen als vermeintliche Reinigungskräfte bei insgesamt acht Trickdiebstählen in Oberbayern einen mittleren fünfstelligen Betrag erbeutet haben. Das Trio soll in mehreren Wohnungen bei Seniorinnen in München und den angrenzenden Landkreisen München und Ebersberg Bargeld und Schmuck geklaut haben, teilte die Polizei mit. Zuvor hatten sie demnach in mehreren Zeitungsannoncen für ihren Reinigungsdienst für daheim geworben.

Zwei der drei mutmaßlichen Täterinnen seien im Nachgang einer Reinigung bei einer über 80-Jährigen im Landkreis Starnberg in einem Auto von Polizisten angehalten worden. Diese fanden im Wagen einige Schmuckstücke und stellten sie sicher. Die 17-Jährige und die 47-Jährige seien - ebenso wie der 47 Jahre alte Fahrer des Wagens - festgenommen worden. Bei Wohnungsdurchsuchungen hätten die Beamten weitere Beweismittel gefunden. 

Eine Ermittlungsrichterin erließ demnach Haftbefehl gegen alle drei Tatverdächtigen. Sie sitzen den Angaben zufolge inzwischen in Untersuchungshaft.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

