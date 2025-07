Trio soll 14-Jährigen mit Schlagstock angegriffen haben

Beim Warten auf die U-Bahn wird ein Teenager von drei Jugendlichen attackiert. Sie sollen Bargeld gefordert und auf seinen Kopf eingeschlagen haben.

Nürnberg

Ein Trio soll einen 14-Jährigen in Nürnberg angegriffen und schwer verletzt haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Raubdelikts und der gefährlichen Körperverletzung, wie sie am Dienstag mitteilte. Laut Angaben der Polizei soll der 14-Jährige am Montag allein an einer U-Bahn-Haltestelle gewartet haben. Er sei von drei Jugendlichen angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden sein.

Als der 14-Jährige der Forderung nicht nachkam, soll einer von ihnen mit einem Schlagstock mehrfach auf den Kopf des Teenagers eingeschlagen haben. Danach sei die Gruppe ohne Beute geflüchtet.

Der 14-Jährige habe selbst die Polizei verständigt, wie ein Sprecher sagte. Er habe schwere Kopfverletzungen erlitten und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die bislang unbekannten Täter konnten trotz einer Fahndung nicht gefasst werden, wie es hieß. Die Polizei suche deswegen nach Zeugen. Laut Sprecher sollen auch die Videoaufnahmen der Überwachungskameras ausgewertet werden.