Trio nach bewaffnetem Überfall auf Autofahrer in U-Haft

Sie sollen erst einen 69-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe bedroht und ihn dann damit verletzt haben. Rund einen Monat später sitzen drei Verdächtige in U-Haft.

Nürnberg

Rund einen Monat nach einem bewaffneten Überfall auf einen Autofahrer in Nürnberg sitzt ein Trio in Untersuchungshaft. Ein 17-Jähriger sowie ein 19 und ein 20 Jahre alter Mann seien am Dienstag festgenommen und am Tag danach einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden, teilte die Polizei mit. Mindestens zwei von ihnen sollen einen 69-Jährigen Ende Juni mit einer Schreckschusswaffe überfallen haben, als der mit seinem Auto kurz anhielt.

Dabei soll einer der Verdächtigen auch den Abzug gedrückt und das Opfer durch den Schuss am Auge verletzt haben. Die Verdächtigen sei daraufhin geflüchtet und auch nicht von einem eingesetzten Polizeihubschrauber gefunden worden.

Die zunächst Unbekannten erbeuteten bei dem Überfall mehrere Platten aus Haschisch. Die Herkunft der Platten war den Angaben zufolge zunächst nicht bekannt, dazu laufen weitere Ermittlungen.