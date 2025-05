Bei Grundsteuer getrickst? Bayerns Geheimniskrämerei sorgt für Misstrauen

Viele Gemeinden treiben Mieten heimlich über die neue Grundsteuer in die Höhe, besonders in München könnte das zum Problem werden. Der Freistaat will die Hebesätze nicht öffentlich machen - diese Geheimniskrämerei sorgt für Misstrauen.

Ralf Müller | 31. Mai 2025 - 08:54 Uhr