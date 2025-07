Triathlon-Weltmeisterin Philipp siegt in Roth - Kein Rekord

Topfavoritin Philipp gewinnt den Triathlon-Klassiker in Roth. Beim ersten Sieg ist sie eine Klasse für sich. Nur mit einer Bestmarke klappt es nicht. Zwei deutsche Männer jubeln auf dem Podest.

Triathletin Laura Philipp war in Roth eine Klasse für sich.

Roth

Weltmeisterin Laura Philipp hat erstmals in ihrer Karriere den Triathlon-Klassiker Challenge Roth gewonnen. Die 38 Jahre alte Topfavoritin setzte sich bei dem Traditionsevent mit großem Vorsprung durch. Ihr zusätzliches Ziel, als erste Frau der Welt ein Langdistanzrennen unter acht Stunden zu beenden, verpasste die Heidelbergerin leicht angeschlagen aber deutlich.

Nach 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen kam Philipp auf eine Zeit von gut 8:18 Stunden. Damit blieb auch die Weltbestzeit von Anne Haug bestehen, die im Vorjahr in Roth 8:02:38 Stunden erreicht hatte. Diesmal verzichtete Haug auf einen Start.

"Die acht Stunden werden schon noch irgendwann fallen", sagte Siegerin Philipp: "Dass dies heute nicht geschehen ist, heißt nicht, dass sie nicht knackbar sind." Im Bayerischen Rundfunk verriet Philipp, dass sie vorige Woche noch krank geworden sei und ein Start sogar auf der Kippe stand. "Ich hatte vor dem Start schon große Zweifel", räumte sie ein.

Zwei Deutsche auf Männern-Podium

Bei den Männern musste Jonas Schomburg nach einem beherzten Auftritt und langer Führung nur Ex-Weltmeister Sam Laidlow aus Frankreich den Vortritt lassen. Platz zwei war für den 31-jährigen Hannoveraner aber ein großer Erfolg; er hatte zuvor erst einen Langdistanz-Triathlon beendet. Dritter wurde Jan Stratmann aus Hennef.

"Mit dem zweiten Platz kann ich gut leben", sagte Schomburg und kündigte bereits an: "Da kommt noch mehr." Der Olympia-Starter hatte erst am vorigen Wochenende beim Ironman in Frankfurt wegen eines Radschadens aufgeben müssen und war daraufhin spontan nach Roth gekommen.