Eine Familie fährt mit einem Boot auf dem Eibsee bei Garmisch-Partenkirchen, als ein Kind ins Wasser fällt. Der Vater springt hinterher und taucht auch nicht wieder auf. Die Suche soll weitergehen.

Update vom 7. Juli, 19.21 Uhr: Die Suche nach einem Vater und seinem sechs Jahre alten Sohn im Eibsee ist am Montagabend ohne Ergebnis beendet worden. Das sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Am nächsten Tag soll der Einsatz voraussichtlich weitergehen. Am Morgen waren Taucher, Boote und ein Hubschrauber eingesetzt worden.

Update vom 7. Juli, 7.58 Uhr: Nach dem Tretboot-Unfall auf dem oberbayerischen Eibsee soll die Suche nach einem untergegangenen Vater und seinem sechs Jahre alten Sohn im Laufe des Tages weitergehen. Wann genau gestartet wird, konnte ein Polizeisprecher am Morgen nicht sagen.

Update vom 6. Juli, 19.10 Uhr: Nach dem Tretboot-Unfall auf dem oberbayerischen Eibsee ist die Suche nach einem untergegangenen Vater und seinem sechsjährigen Sohn vorerst beendet worden. Am Montag soll die Aktion weitergehen, teilte die Polizei mit.

Update vom 6. Juli, 14.30 Uhr: Nach einem Tretboot-Unfall ging die Suche nach einem untergegangenen Vater und seinem sechsjährigen Sohn weiter. Polizei und Wasserwacht hätten am Morgen die Suchmaßnahmen wieder begonnen, sagte eine Sprecherin. Zahlreiche Einsatzkräfte und Taucher seien im Einsatz. Zeitweise war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Regen erschwerte die Aktion. Wegen eines Gewitters unterbrachen die Helfer kurzzeitig die Suche. Am Nachmittag schien die Sonne wieder.

Der Sechsjährige war am Samstagmittag von dem Tretboot ins Wasser gefallen. Sein 33 Jahre alter Vater sei sofort ins Wasser gesprungen, um das Kind zu retten, aber auch untergegangen. Der Unfall habe sich relativ weit draußen auf dem See ereignet, sagte die Polizeisprecherin.

Mutter und Tochter mit an Bord

Mit an Bord waren die 34 Jahre alte Mutter des Jungen beziehungsweise Frau des Mannes sowie eine vierjährige Tochter. Die beiden seien psychologisch betreut worden. Die Familie stammt nach Polizeiangaben aus Bayern.

Nach dem Notruf wurde eine große Suchaktion gestartet, über Stunden waren Wasserwacht und Polizei im Einsatz. Am Abend sei die Suche zunächst erfolglos eingestellt worden, teilte die Polizei mit.

Der Eibsee ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, direkt am Fuße der Zugspitze gelegen.

Update vom 6. Juli, 8.20 Uhr: Nach einem Tretboot-Unfall im oberbayerischen Eibsee soll heute die Suche nach einem untergegangenen Vater und seinem sechsjährigen Sohn weitergehen. Die Suchmaßnahmen waren in der Nacht abgebrochen worden, wie die Polizei mitteilte. Bei Tagesanbruch werde erneut eine Taucherstaffel zur Unterstützung erwartet.

Nach dem Unfall am Samstagvormittag war die Suche schnell angelaufen - sie war aber bis zum Tagesende erfolglos, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch die 34-jährige Mutter des Kindes und Frau des Mannes sowie eine vierjährige Tochter waren mit auf dem Boot gewesen.

Erstmeldung vom 5. Juli: Der Sechsjährige fiel am Samstagmittag von einem Tretboot, teilte die Polizei mit. Der Vater sei sofort hinterhergesprungen, um das Kind zu retten, und sei ebenfalls nicht mehr aufgetaucht, hieß es.

Vater und Sohn in bayerischen Eibsee untergegangen: Suchaktion läuft

Die Frau und eine vierjährige Tochter, die ebenfalls auf dem Boot waren, würden betreut. Die Familie stammt laut Polizei aus Bayern.

Zahlreiche Einsatzkräfte suchen nach den Vermissten. Hubschrauber und Taucher seien im Einsatz. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.