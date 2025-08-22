AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Tresor mit Festzelt-Marken für Hendl und Getränke gestohlen

Tresor mit Festzelt-Marken für Hendl und Getränke gestohlen

Nach dem Gäubodenvolksfest ist vor dem Gäubodenvolksfest: Eine gewisse Weitsicht hat ein Dieb in einem Festzelt in Straubing bewiesen.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Das Gäubodenvolksfest in Straubing ging am Montag zu Ende. (Archivbild)
Das Gäubodenvolksfest in Straubing ging am Montag zu Ende. (Archivbild) © Armin Weigel/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Straubing

Ein Dieb hat nach dem Gäubodenvolksfest in Straubing Festzelt-Marken im Wert von etwa 1.500 Euro für Hendl und Getränke gestohlen. Der bislang unbekannte Täter habe sich in der Nacht auf Donnerstag Zutritt zum Festbüro in dem im Abbau befindlichen Zelt verschafft, teilte die Polizei mit. Dort habe er den Tresor mit den Wertmarken entwendet.

Dass das zweitgrößte Volksfest in Bayern schon am Montag endete, mindert den Wert der Beute laut Polizei nicht - schließlich ist nach dem Volksfest vor dem nächsten: "Die Wertmarken sind grundsätzlich verwendbar für nächstes Jahr", sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.